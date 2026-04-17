Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Eyüp Kahveci, 2026'nın ilk çeyrek faaliyetlerini açıkladı

17.04.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2026 yılının ilk üç ayında hayata geçirilen projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıda bütçe yönetimi, yatırımlar ve Kütahyaspor'un şampiyonluğu gibi konular ele alındı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde hayata geçirilen proje, yatırım ve hizmetleri değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, Yamantürk Engelli ve Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başkan Kahveci, kapsamlı bir sunum eşliğinde 2026 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunu paylaşarak, şehir genelinde yürütülen çalışmaları detaylı şekilde anlattı.

Sunumda; mali disiplin ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen bütçe yönetimi, altyapı ve üstyapı yatırımları, eğitim ve gençlik projeleri, kültür-sanat etkinlikleri, sosyal belediyecilik uygulamaları, çevre düzenlemeleri ve stratejik planlama süreçleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca, TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kütahyaspor'un başarısına da değinen Başkan Kahveci, takımın önümüzdeki sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinin artarak süreceğini ifade etti.

Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kahveci, yerel basına katkılarından dolayı teşekkür etti. Programın sonunda katılımcılara merkezi tanıtarak sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:01:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.