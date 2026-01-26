Başkan Eyüp Kahveci, esnafın seçim heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Eyüp Kahveci, esnafın seçim heyecanına ortak oldu

Başkan Eyüp Kahveci, esnafın seçim heyecanına ortak oldu
26.01.2026 12:02  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Berberler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası'nın genel kuruluna katılarak esnafın seçim heyecanına ortak oldu. Esnaf odalarının önemine vurgu yaparak, Kütahya Belediyesi'nin daima esnafın yanında olacağını belirtti. Bilal Kabadayı, seçimde yeniden başkan seçildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılarak esnafın seçim heyecanına ortak oldu.

Metem Tesisleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, oda başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, merhum Oda Başkanı Mehmet Çaltı'yı rahmet ve saygıyla anarak, oda başkanlığına aday olan Bilal Kabadayı, Murat Ergül ve Erol Doğantepe'ye başarı dileklerini iletti.

Esnaf odalarının şehir ekonomisi ve sosyal hayat açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Kahveci, Kütahya Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kongrede Bilal Kabadayı tekrar başkan seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Eyüp Kahveci, esnafın seçim heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:46:20. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Eyüp Kahveci, esnafın seçim heyecanına ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.