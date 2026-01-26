Başkan Eyüp Kahveci, esnafın seçim heyecanına ortak oldu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılarak esnafın seçim heyecanına ortak oldu.

Metem Tesisleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, oda başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, merhum Oda Başkanı Mehmet Çaltı'yı rahmet ve saygıyla anarak, oda başkanlığına aday olan Bilal Kabadayı, Murat Ergül ve Erol Doğantepe'ye başarı dileklerini iletti.

Esnaf odalarının şehir ekonomisi ve sosyal hayat açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Kahveci, Kütahya Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

