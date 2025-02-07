Kütahya Belediyesi Halk Günü Toplantılarını Sürdürüyor

Yerel

Kütahya Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla her hafta düzenlediği Halk Günü Toplantılarını sürdürüyor.

Cuma günleri 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantılar, şeffaf ve erişilebilir bir belediyecilik anlayışıyla yürütülüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, vatandaşların talepleri dinlendi ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunuldu. Başkan Kahveci, toplantıya katılan belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte, iletilen konuların takibini yapacaklarını belirtti.

Toplantıya katılan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Halk Günü Toplantılarının devam etmesi yönündeki taleplerini iletti. Başkan Kahveci ise belediye olarak halkın beklentilerini karşılamak adına çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - KÜTAHYA