Kütahya Belediyesi\'nde 8 Personel İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Kütahya Belediyesi'nde aday memur olarak görevine başlayan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak asaleti onaylanan 8 personel için yemin töreni düzenlendi. Törene Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Törende konuşan Başkan Kahveci, asil memur olarak görevlerine devam edecek 8 personelin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Kütahya Belediyesi'nin birer ferdi olarak bizler, geçmişiyle gurur duyan, halkına hizmeti en büyük görev bilen bir anlayışla çalışıyoruz. Kütahya'mız her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişimde sizlerin emeği ve katkısının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Kamu hizmetinin vicdanla, adaletle ve gönülden yapılması gereken bir görev olduğunun altını çizen Başkan Kahveci, tüm personelin görevlerinin hem kendilerine hem de şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Şube müdürleri ve diğer belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen törende, aday memurlar "Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği" çerçevesinde Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin etti. - KÜTAHYA