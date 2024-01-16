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Kütahya'da 1 yılda 188 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 1 yılda 188 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kütahya Valisi Musa Işın, 2023 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 188 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını açıkladı. Vali Işın, başarılı operasyonlarda emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederken, toplumun ve ailelerin desteğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bağımlıların rehabilitasyonu için yeni bir merkez kurma çalışmalarının olduğunu belirtti.

Kütahya\'da 1 yılda 188 kişi uyuşturucudan tutuklandı
16.01.2024 - 00:36,  Güncelleme: 00:39
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Kütahya'da 1 yılda 188 kişi uyuşturucudan tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, 2023 yılında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 188 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar hakkında bilgiler veren Vali Işın, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederken toplumun ve ailelerin büyük destekleri olmadan sorunun çözülemeyeceğini dile getirdi.

Vali Işın, konuşmasında şunları söyledi: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 188 kişi tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum; çok iyi iş çıkarıyorlar. Operasyon, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde son derece başarılı bir durumdayız. Ancak bu meseleyi yalnızca biz çözemeyiz, toplumumuzdan ve ailelerden büyük destek istiyoruz. Ailelerimiz çocuklarını yakından takip etmeli. Meseleyi sadece tutuklamak değil, bu bataklığı kurutmak olarak görüyoruz. Amacımız budur ve bunu hep birlikte çözeceğiz."

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bağımlıların rehabilitasyonu için yeni tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurma çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Işın, yer tespiti aşamasında olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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