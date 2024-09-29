Kütahya\'da 2024 Kültür ve Sanat Sezonu Etkinlikleri Sona Erdi

Yerel

Kütahya Belediyesi tarafından 2024 Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Ilıca'da düzenlenen programla sona erdi.

Etkinliğe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Kahveci, açılış konuşmasında Ilıca ve Yoncalı gibi turizm bölgelerinde bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda sosyal ve kültürel etkinliklerin daha da artacağını belirtti.

Ilıca Aqua Park havuz başında gerçekleşen program, Belediye Kültür ve Sanat Akademisi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve sanatçıların seslendirdiği şarkılarla devam etti. Kütahya Belediyesi tarafından vatandaşlarıa çeşitli ikramların yapıldığı renkli etkinlik, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA