Kütahya\'da 2025 Aile Yılı ve Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde '2025 Aile Yılı ve Koruyucu Aile Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karagöz Ahmet Paşa Camii önünden başlayan yürüyüş, Kütahya Valiliği önünde son buldu. Etkinliğe Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı A. Hakan Öziltürk de katıldı. Aile kurumunun önemine dikkat çekilen yürüyüşte, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları pankartlarla koruyucu aile sistemine yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştı. Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı A. Hakan Öziltürk, "Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun temelidir. Koruyucu aile olmak, bir çocuğun hayatına umut ve sevgi katmaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA