Kütahya'da 38 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Eski Asker Arkadaşları - Son Dakika
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Kütahya'da 38 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Eski Asker Arkadaşları

Kütahya\'da 38 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Eski Asker Arkadaşları

1986 Şirvan Komando Bölüğü'nde askerliklerini yapan eski asker arkadaşlar, 38 yıl sonra Kütahya'da buluşarak dostluklarını pekiştirdi. Yoncalı'daki termal otelde bir araya gelen arkadaşlar, hatıraları tazeleyerek keyifli vakit geçirdi. Bu tür buluşmalar, askerlik hatıralarının canlı kalmasına ve dostlukların güçlenmesine katkı sağlıyor.

03.07.2024 11:07
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Kütahya'da 38 yıl önce birlikte askerlik yapan tertipler buluştu.

1986 Şirvan Komando Bölüğü'nde vatani görevlerini yapan asker arkadaşları her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelerek dostluklarını pekiştirdiler. 38 yıllık aradan sonra Şenlik Köyü'nde Muzaffer Esen'in davetlisi olarak aileleri ile Yoncalı'daki termal otelde bir araya gelen eski askerler, hatıralardan bahsederek keyifli vakit geçirdiler. Her yıl farklı bir yerde buluşan asker arkadaşları bu sene Kütahya'yı tercih edip hem dinlendiler, hem de özlem gidermenin mutluluğunu yaşadılar. Eski dostlar bir araya gelmenin heyecanını yaşarken, birlikte askerlik yaptıkları günleri yad ettiler. Hatıralarını tazeleyen askerler, kahkahalar atarak keyifli sohbetler ettiler.

Muzaffer Esen, asker arkadaşlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl farklı bir yerde buluşuyoruz. Bu sene Yoncalı ve Şenlik Köyü'nü tercih ettik. Burası çok güzel bir yer. Asker arkadaşlarımla burada bir araya gelmekten çok mutluyum." dedi.

Yoncalı Huzur Thermal Otel yetkilileri de askerlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, her zaman onları ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirttiler.

38 yıllık dostlukların hala canlılığını koruması ve her yıl bir araya gelerek eski günleri yad etmeleri oldukça güzel bir olay. Bu tür buluşmalar, askerlik hatıralarının taze kalmasına ve dostlukların pekişmesine katkıda bulunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 38 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Eski Asker Arkadaşları - Son Dakika

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