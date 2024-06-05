Kütahya'da 54 yıllık gazete sayfasını kararttı - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da 54 yıllık gazete sayfasını kararttı

Kütahya Dumlupınar Gazetesi, Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi nedeniyle resmi kurumların gazetelerin aboneliklerini iptal etmesini protesto etti. Gazete, tepki amacıyla bugünkü birinci sayfasını kararttı.

05.06.2024 14:23
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Kütahya'da 54 yıllık gazete sayfasını kararttı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Gazetesi, Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi nedeniyle resmi kurumların gazetelerin aboneliklerini iptal etmesini protesto etti. Gazete, tepki amacıyla bugünkü birinci sayfasını kararttı.

Kütahya'da 54 yıldır yayın hayatını sürdüren gazetenin sahibi Yasin Pehlivangil, yerel basının, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi" kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Pehlivangil, "Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Kütahya 34. Şube Müdürlüğü, yerel gazetelerin aboneliklerini tasarruf tedbirleri çerçevesinde iptal etmiştir. Buna tepki olarak bugünkü gazetemizin birinci sayfasını kararttık" dedi.

Dumlupınar Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında, "Kuruluş ve kurtuluşun kenti Kütahya'da vatandaşın haber alma hakkını yerine getiren, aynı ruh ve heyecanla yayın hayatlarını sürdüren yerel gazeteler olarak, tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmak amacıyla bugünkü haber ve yorumları yayınlamıyor, kamu kurum ve kuruluşlarımızın güzel çalışmalarından halkımızı haberdar edemediğimiz için özür diliyoruz" notu yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 54 yıllık gazete sayfasını kararttı - Son Dakika

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