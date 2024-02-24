Kütahya'da Birlik Vakfı Üyeleri Berat Kandili'nde Çocuklara Balon Dağıttı - Son Dakika
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Kütahya'da Birlik Vakfı Üyeleri Berat Kandili'nde Çocuklara Balon Dağıttı

Kütahya\'da Birlik Vakfı Üyeleri Berat Kandili\'nde Çocuklara Balon Dağıttı

Kütahya'da Birlik Vakfı üyeleri, Berat Kandili dolayısıyla çocuklara balon dağıttı. Vakıf Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, yapılan açıklamada, Sevgi Yolu üzerinde Genç Birlik ve Kadın Kolları üyelerinin çocuklara balon dağıttığını belirtti ve tüm halkın Berat Kandilini tebrik etti.

24.02.2024 19:39  Güncelleme: 19:40
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Kütahya'da Birlik Vakfı üyeleri, Berat Kandili nedeniyle çocuklara balon dağıttı.

Vakıf Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, bugün duaların geri çevrilmediği Berat Kandili. Birlik Vakfı, Genç Birlik ve Kadın Kolları üyelerimiz Sevgi Yolu üzerinde çocuklara balon dağıttı. Vakıf olarak tüm halkımızın Berat Kandilini tebrik ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Birlik Vakfı Üyeleri Berat Kandili'nde Çocuklara Balon Dağıttı - Son Dakika
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