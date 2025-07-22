Kütahya\'da Birlik ve Beraberlik Yemeği Düzenlendi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Birlik ve Beraberlik Yemek Organizasyonuna katıldı. Gediz ilçesine bağlı Akçaalan Köyü Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kahveci, yöresel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bizleri bir araya getiren bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Birlikte güçlüyüz, birlikte Kütahya'yız. Dayanışma ruhunu yaşatan tüm Akçaalanlı vatandaşlarımıza ve başta Dernek Başkanımız Sayın Naki Köse olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA