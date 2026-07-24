Boztepe\'de Şehitler Anıldı, Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Kütahya- Eskişehir Muharebeleri'nin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Boztepe'de, şehitleri anmak amacıyla düzenlenen program duygu dolu anlara sahne oldu. Ortaca Köyü'nde gerçekleştirilen anma programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra protokol üyeleri, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Edilen dualarla Boztepe'de canlarını vatan uğruna feda eden kahraman şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Anma programında vatandaşlarla bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu topraklarda gösterilen fedakarlık ve vatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar da şehitlerin manevi mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaparken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Boztepe Şehitlerini Anma Programı, şehitlerin aziz hatırasının bir kez daha yad edilmesinin ardından katılımcılara yapılan yemek ikramıyla sona erdi.