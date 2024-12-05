Kütahya'da Engellilere Destek Belgesi - Son Dakika
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Kütahya'da Engellilere Destek Belgesi

Kütahya\'da Engellilere Destek Belgesi

Vali Işın, engelli hizmetleri için Müftü Açık'a 'Erişilebilirlik belgesi' verdi.

05.12.2024 12:42
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Kütahya Valisi Musa Işın, engelli vatandaşların Müftülük hizmetlerinden daha kolay yararlanmasını sağlayan çalışmaları nedeniyle İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'a 'Erişilebilirlik belgesi' verdi.

Erişilebilirlik belgesi takdim töreninde konuşan Vali Işın, bu belgelerin yalnızca bir takdir belgesi olmadığını, aynı zamanda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için gösterilen çabanın bir sembolü olduğunu vurguladı. Vali Işın, "Hep birlikte, Kütahya'yı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Engellilere Destek Belgesi - Son Dakika

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