Kütahya'da Gazze için uluslararası öğrenci buluşması - Son Dakika
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Kütahya'da Gazze için uluslararası öğrenci buluşması

Kütahya'da Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Uluslararası Öğrenci Buluşması' programında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler, ülkelerine ait yöresel ürünleri ve lezzetleri sergiledi. Kütahyalılar da programa yoğun ilgi gösterdi. Programda ayrıca, Gazze yararına hayır çarşısı da düzenlendi.

28.05.2024 22:58
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Kütahya'da Gazze için uluslararası öğrenci buluşması

KÜTAHYA - Kütahya'da Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Gazze İçin Uluslararası Öğrenci Buluşması" programı düzenlendi. Farklı ülkelerden Kütahya'ya gelen öğrenciler, Zafer Meydanı'nda, ülkelerine ait yöresel ürünleri ve lezzetleri sergiledi. Renkli programa Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi. 14 farklı ülkenin stant açtığını söyleyen Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Bugün Kütahya için güzel bir gün. Bugün hem Gazze yararına hayır çarşısı düzenliyoruz hem de uluslararası öğrenci buluşması gerçekleştiriyoruz. Uluslararası öğrenci Derneğimiz bundan yaklaşık 7 ay önce kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Amacı Kütahya'mıza öğrenci olarak gelmiş kardeşlerimize her anlamda destek olmak. Onlarla bir kültürel işbirliği yapmak. Onlara Kütahya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak. okullarını tamamladıktan sonra memleketlerine döndüklerinde en azından buradan güzel hatıralarla ayrılmalarını sağlamak. Bu niyetlerle onlarla çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bugün onlardan en büyüklerinden birini yapıyoruz. Şu anda burada 14 tane ülkemizden stantlar oluşturduk. Bu stantlarda kardeşlerimiz öncelikle kendi ülkelerine ait çeşitli materyalleri, eşyaları sergileyecekler. Kendi ülkelerini anlatacaklar. Ayrıca Gazze yararına, kendi getirdikleri satılabilecek malzemeleri, yiyecekleri, hediyelik eşyaları burada satıp gelirlerini tamamen Gazze'ye bağışlayacaklar. Böyle bir niyetimiz var. Buradaki kardeşlerimiz tamamen bir önceki günden stantlarımızı düzenlemeye başladık ve bugün itibarıyla İnşallah faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugün saat akşam 8 diyoruz ama belki daha uzun saatlere kadar burada olmayı düşünüyoruz. Ben bütün Kütahyalıları, hem buradaki kardeşlerimizin ülkelerin tanımaya hem de Gazze yararına buradaki etkinlikten yararlanıp, yiyeceklerden, satılan eşyalardan alıp Gazze'ye destek olmalarını istiyorum, herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Gazze için uluslararası öğrenci buluşması - Son Dakika

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