Kütahya\'da Kadınlar İçin Ümmet Bilinci Semineri

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Kütahya Aile Derneği Hanımeli Kültür Merkezi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen "Ümmet Bilinci ve Motivasyonu" konulu seminere İl Müftülüğü Vaizesi Semiha Yüksel konuşmacı olarak katıldı.

Aile Derneği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Semiha Yüksel, ümmet bilincini ve motivasyonu ele alan bir seminer verdi.

Program sonunda Hanımeli Kültür Merkezi sorumlusu Aynur Turgut Yıldırım, Vaize Semiha Yüksel'e katkılarından dolayı hediye takdim etti. - KÜTAHYA