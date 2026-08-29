Kütahya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Gediz karayolu Hamamköy mevkiinde meydana geldi. N.I. kullandığı 43 PH 158 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole savruldu. Kazada sürücü N.I. ile araçta bulunan aynı aileden S.I., T.I. ve E.I. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hisarcık ve Emet Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.