Kütahya\'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kütahya'da, Sınırlı Sorumlu Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifleri Genel Kurul Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kooperatifin önceki başkanı Ömer Koyunoğlu, yine tek liste ile seçimlere girerek güven tazeledi ve yeniden başkan olarak seçildi. Başkan Kahveci, genel kurulda yaptığı konuşmada, kooperatiflerin şehrin toplu taşıma sistemindeki önemine vurgu yaparak, "Siz değerli kooperatif üyeleriyle birlikte çalışarak, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çaba gösteriyoruz. Başkan Ömer Koyunoğlu ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA