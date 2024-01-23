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Kütahya'da polis halkı tefecilere karşı uyardı - Son Dakika
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Kütahya'da polis halkı tefecilere karşı uyardı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar tefecilere karşı uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara ulaşan ekipler, tefecilik suçu konusunda halkı bilgilendirdi.

Kütahya\'da polis halkı tefecilere karşı uyardı
23.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:41
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Kütahya'da polis halkı tefecilere karşı uyardı

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar tefecilere karşı uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara ulaşan ekipler, tefecilik suçu konusunda halkı bilgilendirdi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinden herhangibir sebeple para temin edemeyen kimselerin hiçbir prosedür gerektirmeyen ve daha da önemlisi yasal kuruluşlara nazaran para talebine çok hızlı cevap veren bu kimselere müracaat ettiğini ve günün ekonomik şartların çok üstünde faiz oranlar ile muhatap olarak para ihtiyaçları karşıladıkları belirtildi.

"Tefeciliğin 2 yıldan 5 yıla kadar cezası var"

Türk Ceza Kanunu'nun 241'inci maddesinde "Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünün yer aldığı hatırlatılan açıklamada," Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, kazanç elde etmek amacıyla başkasına borç para verilmesi işi "tefecilik" olarak kabul edilmektedir. Haksız kazanç elde etmek amacıyla suç örgütleri tarafından sıklıkla işlenen bir suç türü olan tefecilik, yasal ekonomik sistem içerisinde faaliyet göstermeyen suç örgütlerinin, gelir elde etmek amacıyla başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta toplumun yapı taşı olan aile bütünlüğünü tehdit etmektedir. Tefecilik bir suçtur, geçit vermemeliyiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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