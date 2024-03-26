Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Tahinli pide' - Son Dakika
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Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Tahinli pide'

Kütahya\'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: \'Tahinli pide\'

Kütahya'da Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pide, odun ateşinde taş fırınlarda pişirilerek damakları çatlatıyor. Tahinli pidenin farklı çeşitleri bulunurken, müşteriler büyük ilgi göstererek memnuniyetlerini dile getiriyor. Kütahya'ya özel bir lezzet olan tahinli pide, bu yıl 60 TL'den satılıyor.

26.03.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Tahinli pide'

KÜTAHYA - Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan tahinli pide iftar ve sahur sofralarında yer alıyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler lezzeti ile adeta damakları çatlatıyor.

Pide ustası Mustafa Sayın, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pidenin damak tadı düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade etti. Sayın, "Sadece Ramazan ayında yapıyoruz biz bu pideyi. Ramazandan sonra 11 ay ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli, cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklara göre 4 çeşidi var. Müşterilerimiz oldukça memnun, koca bir yıl bekliyorlar ve ramazan ayında ise büyük ilgi göstererek bizleri memnun ediyorlar. İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Ayrıca tercihe göre şeker ilave ediyoruz ve en sonra cevizlerini içine ilave ederek fırınlıyoruz. Kütahya'ya özel bir lezzet oldu artık" diye konuştu.

Sayın, tahinli pidenin bu yıl 60 TL'den satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Tahinli pide' - Son Dakika

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