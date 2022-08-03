"Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim sesi duymanın huzurunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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"Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim sesi duymanın huzurunu yaşıyoruz"

03.08.2022 13:24
"Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim sesi duymanın huzurunu yaşıyoruz"

Kütahya'da restore ettirilerek halkın hizmetine sunulan 440 yıllık Darulkurra'nın açılış töreninde konuşan Vali Ali Çelik, yıllar sonra yeniden Kur'an-ı Kerim sesi duyulacak olmasının derin huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kütahya'da restore ettirilerek halkın hizmetine sunulan 440 yıllık Darulkurra'nın açılış töreninde konuşan Vali Ali Çelik, yıllar sonra yeniden Kur'an-ı Kerim sesi duyulacak olmasının derin huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İhya ve yeniden inşa eden bir medeniyetin emanetçileriyiz" diyen Vali Ali Çelik, "Bu ağır; ama gurur veren sorumluluk duygusuyla, geçmişimizi bir armağan, emanet olarak görüyoruz. Geçmişten aldığımız armağanları da şefkatle, emek vererek geleceğe taşıma gayretindeyiz. 1582 yılında Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa tarafından inşa edilen ve maalesef uzun yıllar harap bir durumda varlık savaşı veren Cafer Paşa Darülkurrası'na hayat veren de işte bu emek ve şefkat oldu" şeklinde konuştu.

Darülkurra'nın örnek bir iş ve gönül birliğiyle ayağa kaldırıldığını söyleyen Vali Çelik, "Yıllarca ayakta kalmak için direnmiş, kaybolmaya yüz tutmuş darülkurrayı; Kütahya Valiliğimiz, Kütahya Belediyemiz, Kütahya İl Özel İdaremiz iş birliğinde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzün rehberliğinde tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp aslına uygun restore ederek hayata kazandırdık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim sesi duymanın huzurunu yaşıyoruz' - Son Dakika

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