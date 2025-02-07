Kütahya\'da şehitler ve gaziler için anlamlı program

Yerel

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı"nın ilki, Vali Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her ayın ilk haftasında düzenlenmesi planlanan program, o ay içerisinde şehit olan kahraman askerlerimiz, vefat eden gazilerimiz ve tüm şehitlerimiz için dualar edilmesi amacıyla hayata geçirildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, il protokolü, dernek temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - KÜTAHYA