Kütahya'da şehitler ve gaziler için anlamlı program - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da şehitler ve gaziler için anlamlı program

Kütahya\'da şehitler ve gaziler için anlamlı program

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı"nın ilki, Vali Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

07.02.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı"nın ilki, Vali Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her ayın ilk haftasında düzenlenmesi planlanan program, o ay içerisinde şehit olan kahraman askerlerimiz, vefat eden gazilerimiz ve tüm şehitlerimiz için dualar edilmesi amacıyla hayata geçirildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, il protokolü, dernek temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Musa Işın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da şehitler ve gaziler için anlamlı program - Son Dakika


00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da şehitler ve gaziler için anlamlı program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.