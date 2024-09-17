Kütahya'da Seramik Kuş Evleri Sergisi Beğeni Topladı - Son Dakika
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Kütahya'da Seramik Kuş Evleri Sergisi Beğeni Topladı

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Kütahya'da Ekrem Avlupınar'ın sanat atölyesinde kursiyerler tarafından yapılan seramik kuş evleri sergilendi. 'Kuşlarla Hatırladığımız Değerler' konulu sergi ve müzik konseri büyük ilgi gördü.

17.09.2024 10:40  Güncelleme: 10:47
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Kütahya'da seramik kuş evleri sergisi

KÜTAHYA - Kütahya'da Ekrem Avlupınar'ın sanat atölyesinde kursiyerler tarafından yapılan seramik kuş evler sergilendi.

Bekir Avlupınar Caddesinde düzenlenen programda, 'Kuşlarla Hatırladığımız Değerler' konulu sergi ve müzik konseri Kütahyalı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Avlupınar Sanat Atölyesinin 2022 yılında faaliyete başlamış olmasına rağmen kısa sürede kültür ve sanat alanında çok sayıda profesyonel öğrenci yetiştirdiğini söyleyen atölyenin sahibi Ekrem Avlupınar, "Atölyemiz, yaşı kaç olursa olsun kursiyerlerimizin kültür sanat yoluyla ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu yönde desteklemek, boş zamanlarını sanatla değerlendirmeleri için onlara yol gösterici olmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak suretiyle sağlıklı, ahlaklı bireyler yetiştirerek ülke eğitimine katkıda bulunmak ve ayrıca ilimizi ve ülkemizi ulusal, uluslararası kültür ve sanat alanlarında başarı ile temsil edecek nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur" ifadelerini kullandı. Avlupınar ayrıca, sergilenen eserlerin yaklaşık bir buçuk senede yapıldığını belirtti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde akademisyen olan atölyenin kursiyerlerinden Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ise, "Başladığımızda bir takım teknikler öğrenmemiz gerekiyor, öğrenebileceğimiz en güzel teknik de kuş yuvalarıydı. Kuş yuvalarını yaparken farklı teknikler öğrendik, bir taraftan da tarihini öğrendik. Keşke bunları Kütahya'da bir yerlere assaydık, dedim. Beni çok büyük ciddiyetle karşıladılar. Kütahya'nın böyle güzelliklere, böyle dokunuşlara ihtiyacı var" dedi.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, "Siz Kütahyalılar ne kadar övünseniz azdır. Çok yeri gezdim, Kütahya gibi kültür ve sanat söz konusu olduğunda altyapısı bu kadar sağlam ve bu kadar zengin başka bir şehre rastlamadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Seramik Kuş Evleri Sergisi Beğeni Topladı - Son Dakika

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