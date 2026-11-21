Kütahya'da STK temsilcileriyle engelli bireyler için ortak proje toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu başkanlığında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri ve ortak projeler için STK temsilcileriyle toplantı düzenlendi. Toplantıda engelli bireylere yönelik çalışmalar ve kamu-STK iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu başkanlığında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler için sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle toplantı düzenlendi.
İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, engelli bireylere yönelik yapılacak çalışmalar ve kamu-STK iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.
Toplantıda özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ortak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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