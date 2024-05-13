Kütahya'da Tarihi Mekanlar Gelin ve Damatlar İçin Doğal Stüdyo Haline Geldi - Son Dakika
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Kütahya'da Tarihi Mekanlar Gelin ve Damatlar İçin Doğal Stüdyo Haline Geldi

Kütahya\'da Tarihi Mekanlar Gelin ve Damatlar İçin Doğal Stüdyo Haline Geldi

Kütahya'nın zengin kültürel dokusu ve tarihi mekanları, gelin ve damatlar için doğal bir stüdyo ortamı sunuyor. Kütahyalı modacı Merve Gülhan, Aizanoi Antik Kenti, Frig Vadisi ve Germiyan Sokak gibi tarihi mekanlarda gelin ve damatlara hizmet verdiğini belirtti. Evlenecek çiftlerin artık stüdyo yerine tarihi mekanları ve açık alanları tercih ettiğini söyleyen Gülhan, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını ifade etti.

13.05.2024 22:13
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Kütahya'da tarihi mekanlar gelin ve damatlar için doğal stüdyo oldu.

Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin kültürel dokusuyla hayranlık uyandıran Kütahya'nın tarihi mekanları yerli ve yabancı turistler kadar gelin ve damatların da gözdesi oldu.

Kütahyalı modacı Merve Gülhan, düğün sezonunun başlamasıyla Aizanoi Antik Kenti, Frig Vadisi ve Germiyan Sokak'ta haftanın her günü gelin ve damatlara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kütahya'da 15 yıldır gelinlik ve yöresel kıyafetler üzerine mesleğini sürdürdüğünü belirten Merve Gülhan, evlenecek çiftlerin fotoğraf çekimi için artık stüdyo yerine tarihi mekanları, açık alanları tercih ettiğini söyledi.

Gülhan, Kurban Bayramı öncesinde de düğünlerin arttığını, bu nedenle yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Genelde bayram önceleri daha yoğun oluyor. Normalde ise sezon açıldığı zaman yoğunluk başlıyor. Kış aylarının başına kadar yoğunluk devam eder" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Tarihi Mekanlar Gelin ve Damatlar İçin Doğal Stüdyo Haline Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Tarihi Mekanlar Gelin ve Damatlar İçin Doğal Stüdyo Haline Geldi - Son Dakika
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