Kütahya\'da Tarihi Mekanlar Gelin ve Damatlar İçin Doğal Stüdyo Haline Geldi

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Kütahya'da tarihi mekanlar gelin ve damatlar için doğal stüdyo oldu.

Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin kültürel dokusuyla hayranlık uyandıran Kütahya'nın tarihi mekanları yerli ve yabancı turistler kadar gelin ve damatların da gözdesi oldu.

Kütahyalı modacı Merve Gülhan, düğün sezonunun başlamasıyla Aizanoi Antik Kenti, Frig Vadisi ve Germiyan Sokak'ta haftanın her günü gelin ve damatlara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kütahya'da 15 yıldır gelinlik ve yöresel kıyafetler üzerine mesleğini sürdürdüğünü belirten Merve Gülhan, evlenecek çiftlerin fotoğraf çekimi için artık stüdyo yerine tarihi mekanları, açık alanları tercih ettiğini söyledi.

Gülhan, Kurban Bayramı öncesinde de düğünlerin arttığını, bu nedenle yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Genelde bayram önceleri daha yoğun oluyor. Normalde ise sezon açıldığı zaman yoğunluk başlıyor. Kış aylarının başına kadar yoğunluk devam eder" dedi. - KÜTAHYA