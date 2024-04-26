Kütahya\'da uyuşturucu bulunan anne-oğul tutuklandı

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Kütahya'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen anne-oğul tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrollerde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen Azerbaycanlı anne-oğul tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisindeki Ü.N. ve A.N. isimli Azerbaycan uyruklu anne-oğul olan şahısların yapılan kontrollerinde, 2 parça halinde toplamda 2 bin 82 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.