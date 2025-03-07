Kütahya'da YEDAM Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Kütahya'da YEDAM Eserleri Sergilendi

Kütahya\'da YEDAM Eserleri Sergilendi

Yeşilay Haftası kapsamında YEDAM tanışanlarının eserleri sergilendi, rehabilitasyon süreci desteklendi.

07.03.2025 11:13
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Kütahya'da 1-8 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanışanlarının eserleri sergilendi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili, 1-8 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanışanlarının eserlerinin sergilendiğini bildirdi. Bilgili, YEDAM'ın bağımlı bireylere ücretsiz ve gizli tedavi hizmeti sunduğunu belirterek, "Burada tedavi hizmetinin yanı sıra, bağımlı bireylerin zamanlarını nasıl değerlendirebileceklerini öğretmek için atölye çalışmalarımız var. Resim, çini ve keçe gibi sanat dallarında gerçekleştirilen atölyeler sayesinde bireyler hem rehabilitasyon sürecine destek oluyor hem de üretkenliklerini keşfediyorlar. Sergimizde yer alan eserlerin hepsi, YEDAM'daki tanışanlarımız tarafından hocalar eşliğinde yapıldı" dedi. Türkiye genelinde 2015'ten bu yana hizmet veren YEDAM'ın Kütahya'da 2020'den bu yana 550'den fazla bağımlıyla birebir görüşmeler yapıldığını aktaran Bilgili, "Toplamda 6 bin 500 görüşme ve 450 civarında atölye çalışması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise 115 YEDAM hattımıza 1 milyon 309 binin üzerinde başvuru yapıldı, 75 bin kişi merkezlerimizden faydalandı ve 330 bin görüşme gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Bilgili ayrıca, Yeşilay'ın Bursa, Diyarbakır ve Kayseri'de bulunan yatılı rehabilitasyon merkezleriyle de bağımlılara destek sağladığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da YEDAM Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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