Kütahya\'da Yeni Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çınar Atandı

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Kütahya'da Ahmet Çınar, Belediye Meclis üyesi olarak görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Belediye Meclis Üyesi Emin Acar, 3 Şubat 2025 tarihinde Kütahya Belediye Başkanlığı'na verdiği dilekçe ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti sıralarından Kütahya Belediye Meclisi'ne seçilen Emin Acar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince istifasını sundu. İstifa sonrasında, Acar'ın yerine Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından, 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Hakkındaki Kanun'un 28'inci maddesi gereği Ahmet Çınar asli Meclis Üyesi olarak görevlendirildi. - KÜTAHYA