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Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları açıklandı

Yağışların azlığı sebebiyle baraj ve göletlerde yeterli su birikmedi

KÜTAHYA - Kütahya'da doluluk oranlarının barajlarda yüzde 14-72 ve göletlerde ise yüzde 6-72 arasında değiştiği bildirildi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya ili çerçevesinde, idaremizce inşa edilerek işletmeye açılan başta, Kayaboğazı Barajı hizmet hisselerine göre sanayi suyu, endüstri suyu ve Tavşanlı Sulaması'nın su ihtiyacını karşılamaktadır. 24 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Kayaboğazı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 72,5 seviyesinde, Beşkarış Sulaması'nın su kaynağı olan Beşkarış Barajı'nda doluluk oranı yüzde 14,6 seviyesinde, Kureyşler Sulaması'nın su kaynağı Kureyşler Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20 seviyesinde, Çavdarhisar Sulaması'nın su kaynağı Çavdarhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47,4 su seviyesinde olduğu görülmüştür" denildi.

"Çiftçilerimiz mutlaka ürün planlaması yapmalı"

Açıklamada, "Yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bölgemiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya ilindeki göletlerin 24 Temmuz 2024 tarihi itibariyle doluluk oranı yüzde 6,97-72,5 arasında değişmektedir. Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları 'İşletme ve Bakım Talimatı' doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte, bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular valilikler, kaymakamlıklar, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, belediye başkanlıklarına, ziraat odalarına, muhtarlıklara bildirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Emin Yalçın ve Arif İnce isimli üreticiler ise, meslektaşlarına su tasarrufu çağrısında bulundu.