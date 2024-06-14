Kütahya'daki Geri Gönderme Merkezi'nden 6 ayda 390 yabancı sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kütahya'daki Geri Gönderme Merkezi'nden 6 ayda 390 yabancı sınır dışı edildi

Kütahya'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'nden son 6 ayda 390 yabancı sınır dışı edildiği açıklandı. Valilikte düzenlenen toplantıda göçmenlerle ilgili yapılan iş ve işlemler ile toplumsal uyum ve güvenlik konuları ele alındı. Vali Musa Işın, göçmenlerle ilgili faaliyetlerin insan haklarına saygılı ve medeniyet değerlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı talimatıyla faaliyete geçirilen Mobil Göç Noktası'nın düzensiz göçmen tespitini kolaylaştırdığı ve günlük olarak takip edildiği ifade edildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2024 yılında toplamda 112 yabancı yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi ve 390 yabancı sınır dışı edildi.

14.06.2024 10:08
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Kütahya'daki Geri Gönderme Merkezi'nden 6 ayda 390 yabancının sınır dışı edildiği bildirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda; göçmenlerle ilgili yapılan iş ve işlemler ile toplumsal uyum ve güvenlik konuları ele alındı.

Vali Musa Işın, göçmenlerle ilgili tüm faaliyetlerin titizlikle planlanarak insan haklarına saygılı ve medeniyet değerleri doğrultusunda yürütüldüğünü, bu kapsamda Kütahya'daki kamu düzeni ve güvenliğinin de en üst düzeyde gözetildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası'nın Zafer Meydanı'nda faaliyete geçirildiğini açıklayan Vali Işın, ilgili kolluk birimlerince yapılan düzensiz göçmen taramalarının günlük olarak yetkililere bildirilerek sıkı bir şekilde takip edildiğini söyledi.

Vali Işın, 2024 yılında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 107 yabancının, İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 5 yabancının yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini ve 390 yabancının sınır dışı edildiğini kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'daki Geri Gönderme Merkezi'nden 6 ayda 390 yabancı sınır dışı edildi - Son Dakika

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