Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi

27.04.2022 15:19
Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka bilgisi girişlerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka bilgisi girişlerinin yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Müdürlüğümüz personeli tarafından ilimizde faaliyet göstermekte olan marketlerde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi çerçevesinde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişleri yapılmak üzere haftalık market ziyaretlerimiz devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi
Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi

YORUMLAR
500

Tarım Ürünleri, Kütahya, Market, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi - Son Dakika


Son Dakika
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan 6'lı masadan ayrılma kararı aldı! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement