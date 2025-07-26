Kütahya\'dan Çocuklara Sünnet Merasimi

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik toplu sünnet merasimi gerçekleştirildi.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi, ikramlar sunuldu ve palyaço gösterileriyle miniklerin mutluluğu ikiye katlandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Yapılan açıklamada; "Evlatlarımızın hayatları boyunca sünnet-i seniyye çizgisinden ayrılmadan, vatana, millete ve din-i mübin-i İslam'a hayırlı bireyler olmaları temenni ediyoruz" denildi. Programa Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da katıldı. - AFYONKARAHİSAR