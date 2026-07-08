Kütahya'dan Kırklareli'ne Dostluk Köprüsü - Son Dakika
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Kütahya'dan Kırklareli'ne Dostluk Köprüsü

Kütahya\'dan Kırklareli\'ne Dostluk Köprüsü
08.07.2026 10:15
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Biz Bir Takımız' projesi kapsamında Kırklareli'ni ziyaret ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Bir Takımız" Projesi kapsamında gerçekleştirilen karşılıklı il ziyaretlerinin ikinci etabı başladı. Bu kapsamda Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü proje ekibi, Kırklareli'ne uğurlandı.

Proje çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Kütahya'da ağırlanan Kırklareli ekibine bu kez iadeiziyarette bulunacak olan Kütahyalı gençler, farklı kültürleri tanıma, yeni arkadaşlıklar kurma ve ortak etkinliklerde yer alma fırsatı bulacak.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, takım ruhunu, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan projenin gençlere unutulmaz deneyimler kazandırmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "Sporun Şehri Kütahya'mızdan Kırklareli'ne uzanan bu dostluk köprüsünün her adımında gençlerimiz, 'Biz Bir Takımız' diyerek geleceğe birlikte yürüyor" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'dan Kırklareli'ne Dostluk Köprüsü - Son Dakika

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