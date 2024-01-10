Kütahya\'dan Umre\'ye İlk Kafile Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 40 kişilik 2024 yılının ilk umre kafilesi dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Emet Kadirpınarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in nezaretinde umre ziyaretini gerçekleştirecek Hisarcık umre grubu için Hisarcık Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra telbiye ve dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama törenine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen de iştirak etti. - KÜTAHYA