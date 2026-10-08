Kütahya Gediz\'de 9 kooperatif ortağına 95 gebe damızlık büyükbaş teslim edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kooperatif üyesi 9 ortağa toplam 95 baş kaliteli gebe damızlık büyükbaş hayvanın alımı ve teslimatı gerçekleştirildi.

Gümele Köyünde düzenlenen teslimat törenine ve dağıtım programına bölge protokolü ile banka yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. Program; Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, ilgili bankanın yetkilisi Ramazan Sarıer ve şube personeli, ilçe ziraat odası başkanları, kooperatif başkanları ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleşti.

Dağıtımı yapılan yüksek verimli gebe damızlıkların köy ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Gümele Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emin Söyler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dağıtımı tamamlanan gebe damızlıkların kısa süre içerisinde doğumuyla birlikte Gümele Köyündeki büyükbaş hayvan varlığının ve süt rekoltesinin katlanarak artması hedefleniyor.