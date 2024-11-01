Kütahya İl Genel Meclisi 2025 Bütçesini Görüşmeye Başladı

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Kütahya İl Genel Meclisi, Kasım ayı oturumlarına İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında başladı. 2025 yılı bütçesinin görüşüleceği toplantılar, Özcura'nın açılış konuşmasıyla açıldı.

Muammer Özcura, bütçe görüşmelerine ilişkin yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Kasım ayı, hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde bütçe ayıdır. Biz de İl Genel Meclisi olarak İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesini bu ay içerisinde görüşüp karara bağlayacağız. Encümenden gelen bütçe taslağına göre, 2025 yılı için öngörülen bütçe 1 milyar 680 milyon TL olup, 2024 yılı bütçesine göre yüzde 43,59 oranında bir artış sağlanmıştır. 2024 yılı bütçemiz 1 milyar 170 milyon TL idi. Yeni bütçemizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah, ilimize yararlı hizmetler yapmayı bize nasip etsin."

Özcura, ayrıca ilçelerdeki talepleri belirlemek için teknik ekiplerle görüşülmesi gerektiğini vurgularken, tüm meclis üyelerine başarılar diledi.

Özcura'nın konuşmasının ardından Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, 2025 yılı İl Özel İdaresi taslak bütçesi üzerine bir sunum yaptı. Sunumla birlikte bütçe görüşmelerinin ilk toplantısı tamamlanmış oldu. - KÜTAHYA