Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği kuruldu - Son Dakika
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Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği kuruldu

01.06.2022 11:10
Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği kuruldu

Kütahya merkez ilçede görev yapan köy muhtarları, 'Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği' ismiyle yeni bir dernek kurdu.

Kütahya merkez ilçede görev yapan köy muhtarları, 'Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği' ismiyle yeni bir dernek kurdu. Dernek kurucu başkanı Demirciören Muhtarı Hasan Demir, merkez ilçede görev yapan 109 köy muhtarının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla derneğin oluşturulduğunu söyledi.

Kütahya Merkez İlçede görev yapan 109 köy muhtarının, birlik ve beraberliğinin artırılması amacıyla "Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği'nin" kurulduğunu kaydeden Dernek Kurucu Başkanı ve Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, 150 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen, tüzel kişilik olmaları nedeniyle kent merkezlerinde Belediyelerin yaptığı faaliyetleri, İl Özel İdaresi aracılığıyla ve kendi bütçeleriyle köylerde muhtarların yürüttüğünü hatırlattı.

Köy Muhtarlarının tek çatı altında birleşmesiyle birlik ve beraberliğin sağlanmasını amaçladıklarını anlatan Başkan Demir, derneğin bürokrasiyle muhtarlar arasında da köprü vazifesi göreceğini kaydetti.

"Kütahyamıza, köylerimize ve köy muhtarlarımıza hayırlı olsun"

Kütahya'da görev yapan 109 köy muhtarının sesi olmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Demir, "Köy Muhtarlarımızın yaşadıkları sorun ve taleplerin dile getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla olan sorun ve sıkıntıların çözülmesinde derneğimiz aracı kurum görevini üstlenecektir. Köylerinde alt yapıdan üst yapıya kadar birçok sorunla mücadele eden köy muhtarlarımız 442 sayılı kanunda yazan görevlerinin yanında, kanunda olmayan ama asli görevlerinden kabul edilen daha birçok görevi de köylerinde üstlendiği bilinmektedir. Yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan, Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde oluşturulmuş muhtarlık sisteminin köylerde halen etkin olduğu mutlak gerçeklerden biridir. Tüm bu nedenlerle ve örgütlenmenin öneminin daha da arttığı günümüzde, köy muhtarlarımızın önerisiyle derneğimizin kuruluş işlemlerini gerçekleştirmiş olduk. Derneğimiz Kütahya'mıza, köylerimize ve köy muhtarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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