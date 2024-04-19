Kütahya\'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Kutluhallar köyünde muhtarlık ve köy halkının düzenlediği yağmur duası programında Cuma namazı sonrası vatandaşlar köy meydanında toplandı. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Köylerine uzun süreden beri yağmur yağmadığını söyleyen Köy Muhtarı Talip Deve, " Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Cuma namazı sonrası hep birlikte Allah'a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak eden başta Kaymakamımız İsmail Tosun, Belediye Başkanımız Mustafa Demirtaş olmak üzere daire amirleri ile çevre yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA