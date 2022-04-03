Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi

03.04.2022 11:10
Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi

"Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla bu yıl 58'incisi kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya'da kütüphane ve kitaplardan en çok faydalanan okuyucular ödüllendirildi.

"Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla bu yıl 58'incisi kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya'da kütüphane ve kitaplardan en çok faydalanan okuyucular ödüllendirildi.

Ödül töreni Vali Ali Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Nihat Tatar, kütüphaneciler, kitapseverler ve ailelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, 30 okulda yaklaşık bin öğrencinin Kütüphane Haftası etkinlikleriyle buluşturulduğunu söyledi.

Kütüphane Haftası'nın kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasında farkındalık oluşturması için vesile olmasını dileyen Vali Ali Çelik, 2021 yılında en çok kitap okuyan kütüphane üyelerini tebrik ederek ödüllerini verdi.

"Ebeveynler davranışlarıyla örnek olmalı"

Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında en önemli unsurun aileler olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, ebeveynlerin davranışlarıyla örnek olmaları gerektiğini söyledi. Çocuklar için beyaz sayfa benzetmesi yapan Vali Çelik, "Bizler, aileler, çevresi, okulu, arkadaşları ne yazarsa çocuk kendinden parçalarla onu büyüterek devam eder. Okuma alışkanlığı da böyle bir şeydir. Evde televizyon ve cep telefonu odaklı bir iklim varsa çocuğun da ilk merak saracağı şey televizyon ve cep telefonu olacaktır. Evde kitap okuyan varsa çocuklar kitap okuma alışkanlığına doğru hızla evrilecektir" dedi.

Okuma alışkanlığının dünyayı çoklu değerlendirmeye, bilgi dağarcığının hızlı gelişmesine ve empati yeteneğinin artmasına imkan sağladığına dikkat çeken Vali Çelik, "Her okunan kitap farklı dünyayı, yaşamı içselleştirmek için bir fırsattır. Sağlıklı ve doğru iletişim kurmada, insan ilişkilerinin temelinde duygusal zekanın yüksek olması yatar. Onu geliştiren en temel etken de kitaplardır. Başarılı olabilmenin temel anahtarı sadece akademik başarı değildir; kişinin aile içinde, toplumda ve iş hayatında ilişkilerini sağlıklı kurabilmesi, rollerini yerine getirebilmesi de onun kendi hayal dünyasında öğrendikleriyle ilgili. Bunu sağlayan en önemli etken kitaplar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi
Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi
Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi
Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi
Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi

YORUMLAR
500
Sarıkamış'ta 'Kütüphane Haftası' sebebiyle 'kitap kurtları' ödüllendirildi Sarıkamış'ta 'Kütüphane Haftası' sebebiyle 'kitap kurtları' ödüllendirildi Karabük'ten kısa kısa Karabük'ten kısa kısa

Kütüphane Haftası, Kütahya, Turizm, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Taksicilerin oyununu ifşa etti! Başına gelmeyen kalmadı
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 11:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'nın 'Kitap kurtları' ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement