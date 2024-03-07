Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi\'nde Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 'Sanayide Enerji Verimliliği' Semineri düzenledi. Seminerde teşvikler, uygulama aşamaları ve prosedürler ele alındı. Katılımcılar, sanayide enerji verimliliği konusunda bilgi alışverişi yaparak farkındalıklarını artırdılar.

07.03.2024 23:13
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sanayide enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmak ve uygulama adımlarını ele almak amacıyla "Sanayide Enerji Verimliliği" Seminerine ev sahipliği yaptı. Seminerde teşvikler, uygulama aşamaları ve prosedürler detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, enerji verimliliği konusunun sanayi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bölgedeki firmaların bu alandaki potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ardından kürsüye davet edilen Kütahya Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, sanayide enerji verimliliği konusundaki önemli adımları ve devletin sağladığı destekleri anlattı.

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan D. Yıldızay, katılımcılara seminerin akışını sağladı ve soruları yönlendirdi.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Fatih Mehmet Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı'ndan Emrah Berat Birsen ve Sanayi Enerji Etüd Uzmanı Zeki Korkmaz, sanayide enerji verimliliği konusunda önemli bilgiler paylaştılar. Sunumlarında, teşviklerden uygulama aşamalarına kadar detaylı bilgi vererek, firmalara yol gösterdiler.

Seminer, katılımcıların interaktif bir şekilde bilgi alışverişi yapmasına ve önemli soruların yanıtlanmasına imkan sağladı. Katılımcılar, sanayide enerji verimliliği konusundaki farkındalıklarını artırarak, bu alanda daha etkin adımlar atma fırsatı buldular. Soru ve önerilerin alınmasının ardından seminer son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliği Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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