Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği görüşmeleri yapıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği görüşmeleri yapıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü ile bir araya gelerek tarım ve sanayinin bölgede daha verimli olabilmesi için işbirliği projeleri üzerine görüşmeler yaptı. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilerek, ortak projelerin bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

23.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde, (OSB) Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Dr. Emre Yeniay, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile bir araya geldi. Ziyaret, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Ziyarette, tarım ve sanayinin bölgede bir arada nasıl daha verimli olabileceği ve işbirliği projeleri gibi konular ele alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarım ve sanayi sektörlerinin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesi, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürümüzün nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 17:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement