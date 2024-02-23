Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği görüşmeleri yapıldı

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde, (OSB) Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Dr. Emre Yeniay, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile bir araya geldi. Ziyaret, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Ziyarette, tarım ve sanayinin bölgede bir arada nasıl daha verimli olabileceği ve işbirliği projeleri gibi konular ele alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarım ve sanayi sektörlerinin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesi, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürümüzün nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA