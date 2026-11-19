Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan İnsan Kaynakları Buluşmaları, firmaların insan kaynakları temsilcilerinin katılımıyla devam etti.

Gerçekleştirilen programda, bölge sanayisinin insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi, firmalar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen buluşmada; sanayide nitelikli iş gücü ihtiyacı, istihdam süreçlerinde yaşanan sorunlar, personel temini ve çalışanların mesleki gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca OSB Akademi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, mesleki eğitimin sanayiyle bütünleştirilmesi ve gençlerin iş hayatına kazandırılması konuları görüşüldü.

Toplantıda, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin staj ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi üzerinde duruldu. Eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün bölgede kalıcı hale getirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Programa katılan firma temsilcileri, kendi kuruluşlarındaki insan kaynakları uygulamalarına ilişkin deneyimlerini paylaşarak ortak ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

Belirli periyotlarla düzenlenmesi planlanan İnsan Kaynakları Buluşmaları ile Kütahya OSB'de faaliyet gösteren firmalar arasında ortak bir iletişim ve istişare zemini oluşturulması, ortaya çıkan fikirlerin somut iş birliklerine dönüştürülmesi hedefleniyor.