Kütahya OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım ile OSB Müdürü Murat Demir katıldı. OSB Müdürü Murat Demir tarafından gündem maddeleri arz edildikten sonra, gündeme ilişkin kararlar alınarak toplantı tamamlandı.

Yapılan açıklamada, "Alınan kararların Kütahya 30 Ağustos OSB ve bölge sanayisi adına hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - KÜTAHYA