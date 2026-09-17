Kütahya Valisi Işın, Ahilik Haftası komitesini kabul etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Işın, Ahilik Haftası komitesini kabul etti

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Kütahya Valisi Işın, Ahilik Haftası komitesini kabul etti
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Kütahya Valisi Musa Işın, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni makamında kabul etti. Görüşmede komite üyeleri yer alırken, Vali Işın Ahilik kültürünün dürüstlük ve dayanışma değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kütahya Valisi Musa Işın, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni makamında kabul etti.

Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kabulde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, il protokolü üyeleri, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit ve Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri yer aldı. KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, komite adına Vali Musa Işın'a kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ahilik kültürünün asırlardır önemli değerleri yaşattığını belirten Vali Musa Işın, Ahiliğin yalnızca esnaf ve sanatkarları ilgilendiren bir teşkilat olmadığını ifade etti. Vali Musa Işın, "Ahilik, yalnızca bir esnaf teşkilatı değil; insanı merkeze alan, ticarette dürüstlüğü, üretimde kaliteyi, toplumda birlik ve beraberliği esas alan köklü bir medeniyet geleneğidir. Bu değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm Kütahyalılar için hayırlı olmasını temenni eden Vali Musa Işın, Ahilik kültürünün temelinde yer alan dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, helal kazanç ve meslek ahlakının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Musa Işın ayrıca Kütahya'nın "Ahi Babası" seçilen Yasin Demirci ile Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı'nı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kabul, Ahilik Haftası kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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