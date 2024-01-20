Kütahya Valisi Işın Aile Destek Eğitim Merkezini ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, kadınların sosyal, mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Aile Destek Eğitim Merkezini (ADEM) ziyaret ederek merkezin faaliyetleri ve sunduğu meslek edindirme kursları hakkında bilgi aldı.

Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren ADEM'de kursiyerlerle de sohbet eden Vali Işın, çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA