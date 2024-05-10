Kütahya Valisi Musa Işın: Annelerimiz geleceğimizi şekillendiren önemli bir güçtür

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Kütahya Valisi Musa Işın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde annelerimizin rolü ve sorumluluğu yadsınamaz bir gerçektir. Toplumumuzun temel yapı taşları olan anneler, geleceğimizi şekillendiren önemli bir güçtür" dedi.

Anneler günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Vali Işın, devletin anneleri toplumda hak ettikleri değeri görmeleri ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için yasal düzenlemeler yaptığını ifade etti.

Işın, "Annelik, insanlığın varoluşundan beri kutsal ve saygı duyulan bir kavram olmuştur. Annelerimiz, yaşamın yanı sıra sevgi, şefkat, merhamet ve insani değerleri de bizlere aşılayan, varlığımızın temelini oluşturan önemli varlıklardır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde annelerimizin rolü ve sorumluluğu yadsınamaz bir gerçektir. Toplumumuzun temel yapı taşları olan anneler, geleceğimizi şekillendiren önemli bir güçtür. Annelerimizin fedakarlıklarını ve emeğini hiçbir maddi değerle ölçmek mümkün değildir. Onlara gösterebileceğimiz en büyük saygı ve sevgi, sadece özel günlerde değil, her daim yanlarında olarak ve değer verdiğimizi göstererek hayatlarını kolaylaştırmak ve bunu içtenlikle ifade etmektir. Annelerimize duyduğumuz saygı ve sevgi, sağlam ve huzurlu bir toplumun temelini oluşturur. Peygamber Efendimizin 'Cennet, anaların ayakları altındadır' hadis-i şerifi, İslam dininin annelere verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilinçle annelerimize saygı duymak, onları sevgi ve şefkatle kucaklamak dinimizin gereğidir. Devletimiz de annelerimizin toplumda hak ettikleri değeri görmeleri ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için yasal düzenlemeler yapmaktadır. Annelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara daha mutlu bir hayat sunmak toplum olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biridir. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA