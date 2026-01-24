Yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik çalışmaları değerlendirildi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, iki belediye arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. Ziyarette, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği projeler değerlendirilirken, şehirlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunabilecek ortak çalışmalar hakkında istişareler gerçekleştirildi.

Samimi bir ortamda geçen görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA