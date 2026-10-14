Kütahya ve Afyonkarahisar'da cami ve kurslara 60 ilkyardım çantası, 52 yangın tüpü verildi - Son Dakika
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Kütahya ve Afyonkarahisar'da cami ve kurslara 60 ilkyardım çantası, 52 yangın tüpü verildi

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Kütahya ve Afyonkarahisar\'da cami ve kurslara 60 ilkyardım çantası, 52 yangın tüpü verildi
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kütahya ve Afyonkarahisar'daki cami ve Kur'an kurslarına 60 ilkyardım çantası ile 52 yangın söndürme tüpü teslim etti. Malzemeler, ibadet mekanlarında güvenliği artırmak için hayır şartlarıyla temin edildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'daki camiler ile Kur'an kurslarında kullanılmak üzere 60 ilkyardım çantası ve 52 yangın söndürme tüpü temin edilerek teslim edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, 1001 Hayır Şartı kapsamında gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, Dayızade Hacı Mustafa Ağa Bin Hacı Ali Vakfı ile Keykavüs İbni Sultan Keyhusrev İbni Sultan Kılıçarslan Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda güvenlik malzemeleri temin edildi.

Temin edilen 60 ilkyardım çantası ve 52 yangın söndürme tüpü, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki ilgili cami ve Kur'an kurslarına teslim edildi. Çalışmayla, ibadet mekanlarında güvenliğin artırılması ve din görevlilerinin görevlerini daha güvenli şartlarda sürdürebilmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Camilerin yalnızca ibadet edilen yerler olmadığı, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlendirildiği önemli merkezler olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen çalışmayla, vakıfların asırlardır devam eden hayır şartlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşatılması hedefleniyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, vakıfların hayır şartlarını yerine getirerek iyiliği çoğaltmaya, vakıf medeniyetinin hayır mirasını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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