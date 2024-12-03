Kütahya ve Bozüyük Belediyeleri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kütahya ve Bozüyük Belediyeleri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Kütahya ve Bozüyük Belediyeleri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat ile iş birliğini artırmak ve ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla bir araya geldi. İki başkan, belediyeler arası güçlü dostluk bağına vurgu yaparak fikir alışverişinde bulundu.

03.12.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kendisini ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat ile iş birliğini artırmaya yönelik konuları ele aldıklarını ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Kahveci, yaptığı açıklamada, belediyeler arasında güçlü iş birliği ve dostluk bağlarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu belediyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kıymetli misafirimiz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına önemli konuları değerlendirme fırsatı bulduk."

Nazik ziyaretleri ve paylaşımlarından dolayı Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür eden Kahveci, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, iki belediye arasında iş birliğini artırmaya yönelik konuların ele alındığı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya ve Bozüyük Belediyeleri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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