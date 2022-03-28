Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Melikgazi'de kütüphane protokolü - Son Dakika
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Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Melikgazi'de kütüphane protokolü

28.03.2022 15:29
Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Melikgazi'de kütüphane protokolü

Melikgazi Belediyesi, 8 farklı mahallede gençler için açtığı kütüphaneler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Melikgazi Belediyesi, 8 farklı mahallede gençler için açtığı kütüphaneler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Kütüphaneler Haftası'nı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Kayseri'de güzel bir ortam var. Kütüphaneler artmaya başladı. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak 8 tane kütüphane hazırlıyoruz. Bir kısmının açılışını yaptık; bir kısmının da açılışını yakında yapacağız. Mahallelerde açtığımız kütüphaneler vesilesiyle gençlerimiz şehir merkezine gelmeden ders çalışma imkanına sahip olacaklar. İl Kültür Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol ile ilk etapta 9.500 tane kitap gelecek. Bu devam edecek. Böylece kütüphanelerimiz çok daha güzel bir ortamda gençlerimizi ağırlayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz için el ele verdik, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geleceğe güzel hazırlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Melikgazi'mize yepyeni bir kültür alanı kazandıracak kütüphanelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

58. Kütüphaneler Haftası'nın ilk günü olduğunu hatırlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ise, "'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla yola çıkıyoruz. bugün Bakanlığımız ve Melikgazi Belediyesi işbirliğinde belediye kültür merkezinde açılan kütüphanenin Melikgazi İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılmasına yönelik protokol imzaladık. Burası her yaştan insana hitap edecek bir yaşam alanı olacak. Başkanımıza emeği ve katkıları için teşekkür ederim. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Melikgazi'de kütüphane protokolü
Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Melikgazi'de kütüphane protokolü

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütüphane Haftası'nın ilk gününde Melikgazi'de kütüphane protokolü - Son Dakika


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