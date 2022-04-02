Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi - Son Dakika
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Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

02.04.2022 11:24
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

Kars'ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.

Kars'ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde haftanın son gününde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat'ın kurucusu olduğu Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal tarafından çalışma salonunda sınavlara hazırlanan okuyucular için flüt dinletisi verildi.

Flüt dinletisinin ardından Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, bu tür etkinliklerin kütüphane haftası ile sınırlı kalmayacağını, ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi - Son Dakika


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